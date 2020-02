Klassenarbeiten an Karneval : Bonner Schüler mussten an Weiberfastnacht Klausuren schreiben

Ein gewohntes Bild: An Weiberfastnacht gehört das Beueler Rheinufer unterhalb der Brücke den Jugendlichen. Die Schulpflicht hindert daran kaum. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Einige Bonner Schulen haben an Weiberfastnacht bewusst Klausuren angesetzt, um die Schüler dazu zu bringen, am Unterricht teilzunehmen. Kritik kommt von den betroffenen Jugendlichen.

Von Rüdiger Franz, Jana Pauels und Gabriele Immenkeppel

Erziehung zu Pflichtbewusstsein – oder einfach nur unmenschliche Quälerei? Die Frage, wie es an einem Tag wie Weiberfastnacht um den Umgang der Schulpflicht steht, kehrt in jedem Jahr so zuverlässig wieder wie die Zeugnisse. Besonders tapfer mussten am Donnerstag all jene Schüler sein, die zu allem Überfluss auch noch eine Klassenarbeit oder Klausur schrieben. Doch so sehr Schüler darüber auch stöhnen: Die Behörden lassen keinen Zweifel daran, dass dies seine Richtigkeit hat.

„Das ist echt Schikane!“, schreibt ein Mitglied einer Chatgruppe, in der gerade Klassenarbeiten am Tannenbusch-Gymnasium thematisiert werden, die dort an Weiberfastnacht angeblich regelmäßig geschrieben werden. Im konkreten Fall hat die Empörung offenbar ihren speziellen Hintergrund: In der Gruppe kommunizieren Mitglieder einer Tanzgruppe, für die Schulunterricht an einem karnevalistischen „Großkampftag“ zumindest vormittags die Nichtteilnahme an Auftritten bedeutet.

Doch selbst für eine Bezirksregierung mit Sitz in der Karnevalsmetropole Köln hört die Brauchtumspflege offenbar bei der Schulpflicht auf: In einer Rundverfügung an alle weiterführenden Schulen sowie an Schulämter und Schulträger wiesen sie Ende Januar auf die Prävention von Alkoholmissbrauch hin. Im Kern geht es darin auch um die geordnete Durchführung des Unterrichts. Dem Alkoholmissbrauch entgegenzuwirken, gelinge erfahrungsgemäß am besten, „wenn in der Region möglichst alle Schulen einheitlich vorgehen und bis zum Mittag verpflichtende schulische Veranstaltungen anbieten“. Und weiter heißt es in dem Schreiben der Schulaufsichtsbehörde ausdrücklich: „Ich bitte Sie deshalb, an Weiberfastnacht die Schülerinnen und Schüler nicht vorzeitig aus dem Unterricht oder dem Projekt zu entlassen, um das gemeinsame Ziel, Schülerinnen und Schüler vom Alkoholkonsum abzuhalten, zu erreichen.“

Vorgaben zu Unterrichtsinhalten oder Klausuren gebe es nicht, erläutert Pressesprecher Dirk Schneemann auf Nachfrage. Wie die Schüler zum Unterricht angehalten werden, obliege den Schulen selbst. Das schließt Klassenarbeiten explizit nicht aus. Von der Bonner Stadtverwaltung und von Bonner Schulen gab es zu dem Thema keine offizielle Stellungnahme.

Gleichwohl bleibt es ein offenes Geheimnis, dass gerade an Weiberfastnacht in vielen Schulen in gewohnter Weise eine „rheinische Lösung“ praktiziert wird. Heißt: Nach den ersten Unterrichtsstunden zerfasert der Schultag an den meisten Lehranstalten mehr oder weniger organisiert im karnevalistischen Trubel. Für viele Jugendliche, die am Donnerstagvormittag dem Beueler Rathaussturm beiwohnten, stellte die Schule jedenfalls offenbar kein Hindernis dar.

Erst drei Stunden in die Schule, dann raus in den Straßenkarneval: „Ich habe kein Problem damit, dass Weiberfastnacht Unterricht ist“, meinte etwa der 16-jährige Frederic, der ein Bonner Gymnasium besucht. „An diesem Tag passiert nicht viel. Nach Schulschluss fahren wir dann immer in einer großen Gruppe in die Stadt. Bis wir in Beuel sind, ist der Zug zwar vorbei, aber die Partys in den Kneipen gehen sowieso erst anschließend richtig los. Wir verpassen also nichts.“