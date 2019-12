Uwe Neumann schreibt Gedichte : Bonner „Schnorrer“ erzählt seine Lebensgeschichte

Uwe Neumann teilt sich seine Wohnung mit Dackelhündin Paula und den Katzen Alice und Caruso. Foto: Stefan Hermes

Bonn Die Gedichte Uwe Neumanns gewähren einen Blick in die Seele des scheinbar Obdachlosen vom Kaiserplatz in Bonn. Er hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich, die er mit seiner Lyrik verarbeitet.

Noch bevor der Vater die Hausgeburt seines Sohns Uwe auf dem Standesamt in Gelsenkirchen anmeldete, ging er „auf Schalke“ und ließ ihn als neues Mitglied des Fußballvereins eintragen. 57 Jahre später ist Uwe, der meist in der Unterführung zwischen Poppelsdorfer Allee und Kaiserplatz anzutreffen ist, genauso am Schalke-Schal zu erkennen, wie sein treuer Dackel Paula mit Schalke-Halsband.

„Eine Schönheit“, wie er sagt. Nur der Nickhautvorfall (Cherry Eye) am rechten Auge beeinträchtigt ein wenig den ergebenen Blick der Dackelhündin. Doch eine Tierliebhaberin hat Uwe zugesichert, mit ihren Freundinnen die Operation zu bezahlen. Etwa 400 Euro wird sie kosten. „Für Paulas OP werden sich die Frauen nichts zu Weihnachten schenken“, sagt Uwe.

Er hätte sich die Operation nicht leisten können. Er lebt von Sozialhilfe und Witwerrente. Und von der Schnorrerei, wie er es nennt. Seine Frau Claudia starb vor zwei Jahren mit 48 einen plötzlichen Herztod. Uwe hatte ihr versprochen, nie wieder Drogen zu nehmen. Und er hält sich daran. Auch nach ihrem Tod. Vor 20 Jahren hatte sie ihn verlassen, weil er es nicht schaffte, von Heroin und Kokain loszukommen. Vor sechs Jahren kamen sie wieder zusammen. Uwe war trocken und im Substitutionsprogramm. 2014 hatten beide geheiratet. Da hatte das Paar schon drei erwachsene Kinder. Kinder, die heute nichts mehr von ihrem Vater wissen wollen. Auch Uwe hat sie abgeschrieben.

Täglicher Besuch in der Drogenanlaufstelle

Uwe gibt sich „cool“. Er vermittelt den Eindruck eines Menschen, der, obwohl er täglich seine Ration Bier braucht und täglich die Drogenanlaufstelle des Vereins für Gefährdetenhilfe (VFG) in der Quantiusstraße besucht um dort seine vier Milliliter Polamidon in Empfang zu nehmen, sein Leben im Griff hat. „Ich hab in meinem Leben nur einmal den Fehler gemacht, nicht Nein gesagt zu haben“, sagt er. Nachdem er mit vier Jahren ins Heim kam („Ich weiß nicht, was mein Vater mit mir gemacht hatte“), war das bis auf einige Ausreißversuche bis zum 16. Lebensjahr sein Zuhause. Dann hat er dort das erste Mal Heroin gekauft. Der Teufelskreis begann. Geld wurde durch Einbrüche und Betrügereien verschafft. Doch das Leben schien schön und einfach. Man fuhr mit dem Auto nach Südfrankreich und ließ es sich gut gehen. Als das Geld knapp wurde, verkauften die Freunde in Marseille ihr Auto, zogen weiter nach Spanien und meldeten es dort als gestohlen. Die Versicherung zahlte damals 15.000 Mark. Seine Intelligenz hat ihm oft das Leben gerettet.

Seine Sensibilität kommt erst durch Gedichte zum Vorschein, die er schon seit Jahrzehnten in Terminkalendern und auf Notizblöcken festhält. Zuletzt erschien eines von ihm im Jahreskalender des VFG (siehe unten). Mit dem Schreiben gelingt es ihm, der sich hinter Vollbart und Tätowierungen versteckt, seine Gefühle zu äußern: „Ich kann flüstern, rufen oder auch schreien, alles ist vollkommen egal. Es hört einfach niemand mehr zu“, schreibt er.

Oft mit Obdachlosen gleichgestellt

Uwe Neumann hat einen realistischen Blick auf sein Leben. Auch auf die Wirkung, die er bei seinen Mitmenschen auslöst. Oft wird er mit Obdachlosen gleichgestellt. Obwohl er mit Paula und zwei Katzen seit 2010 einen festen Wohnsitz hat. Obwohl er ein geregeltes Leben mit festen Tagesabläufen führt. Viele Bonner haben ein Verhältnis zu ihm aufgebaut. Aus seinem freundlichen „Guten Morgen“ entwickeln sich manchmal persönliche Gespräche. Schwester Bergitta, die regelmäßig vorbeikommt, darf er auch „Pinguin“ nennen. Und immer bittet er sie, ihrem „Chef“ Grüße auszurichten. Denn er ist gläubig. „An irgendwas muss man ja glauben“, sagt er, „sonst wird man verrückt.“ Oft bringt ihm morgens „Frau Doktor“ auf dem Weg zur Arbeit den gelesenen General-Anzeiger vorbei. Den liest er und gibt ihn an Kumpel Achim weiter, der ebenfalls wieder Abnehmer dafür hat. Vieles was darin steht, hat er schon im Morgenfernsehen gesehen. Oder auch in Büchern gelesen. „Ich lese alles, was ich kriegen kann“, sagt er lachend. Auf seinem Wohnzimmertisch stapeln sich die Bücher von Goethes „Faust“ bis zu Stephenie Meyers „Twilight-Saga“ (Claudias Lieblingslektüre).

Neumann wird es nicht langweilig. Und er fühlt sich wohl in Bonn. Ihm gefallen die Häuser der Südstadt. „Ist ja nicht viel zerstört worden“, sagt er. Aus seiner bodennahen Perspektive an der Unterführung hat er die Bonner kennengelernt. „Vor allem ihre Schuhe“, erzählt er. „Aber ich mag Bonn. Die Menschen sind hier sehr nett.“ Er legt Wert darauf, dass er die Vorübergehenden nicht nach dem beurteilt, was sie ihm an Geld zustecken. Freundliche Worte, die ihm das Gefühl geben, ein Teil der Gesellschaft zu sein, sind ihm oft mehr wert.