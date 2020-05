Reaktion auf Tiersterben : Bonner Rheinauensee bekommt ein Frühwarnsystem

Bonn Die Stadt Bonn hat im Rheinauensee Sensoren versenkt, die den Sauerstoffgehalt messen. Schlagen sie Alarm, sollen Pumpen das Wasser umwälzen. Ein Gutachten enthält weitere Empfehlungen.

Die Stadt Bonn hat im Rheinauensee ein Frühwarnsystem zur Überwachung des Sauerstoffgehalts installieren lassen. Dadurch will man in den kommenden Sommermonaten frühzeitig reagieren können, sobald sich bei heißen Temperaturen und starkem Algenwachstum Sauerstoffmangel bemerkbar macht.

Anfang Mai wurde zunächst ein Messgerät am nördlichen Ende des Sees versenkt. Zwei weitere sollen nach einer Testphase im Süden und der Mitte folgen. „Das System warnt bei anhaltendem Sauerstoffmangel im Wasser und über dem Sediment am Grund des Sees“, so die Stadt. Als Gegenmaßnahme könne das Wasser dann mit Pumpen umgewälzt werden. Sauerstoffmangel im Wasser gilt als Auslöser für Botulismus, der 2018 als Todesursache bei Wasservögeln im Rheinauensee nachgewiesen wurde.

Um die Situation im Rheinauensee zu verbessern, hatte die Stadt in den vergangenen zwei Jahren schon andere Projekte – mehr oder minder erfolgreich – angestoßen. Um den Bestand der Wasservögel zu regulieren und damit den Koteintrag zu minimieren, wurden Margeriten am Ufer gesät. Die Pflanzen sind geeignet, Wasservögel zu verdrängen. Am Ufer wird außerdem seltener gemäht, da Gänse kurzen Rasen und freien Zugang zum Wasser bevorzugen. Für Wasservögel und Nutrias gilt seit 2019 zudem ein Fütterungsverbot. Das Wasser im See wird permanent ausgetauscht, indem Kühlwasser aus dem Posttower ein- und in den Rhein abgeleitet wird. Mithilfe von Mähbooten wurde dreimal der Algenbewuchs im See entfernt.