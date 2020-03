Zeuge gibt den entscheidenden Tipp : Bonner Polizei schnappt Autoknacker in der Innenstadt

Ein Dieb hatte am Dienstagnachmittag in der Bonner Innenstadt die Glasscheibe eines PKW aufgebrochen und eine Handtasche entwendet. (Symbolbild). Foto: Symbolfoto: dpa

Bonn Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Bonner Innenstadt einen mutmaßlichen Dieb gefasst. Der Verdächtige, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde, war kurz zuvor beim Aufbrechen eines Autos beobachtet worden. Ein Zeuge lieferte der Polizei den entscheidenden Tipp.



Die Bonner Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Die Beamten waren am Nachmittag aufgrund eines aufgebrochenen Autos in die Bonner Innenstadt gerufen worden, aus dem ein Dieb gegen 16 Uhr eine Handtasche gestohlen hatte. Ein Zeuge, der laut Polizeiangaben die Tat beobachtet hatte, konnte den Täter beschreiben. Als die Beamten wenig später einen Radfahrer auf der Kaiserstraße entdeckten, der auf die Beschreibung passte, wurde der Verdächtige gestellt.