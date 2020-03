Anfang März festgenommen : Bonner Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichem Serieneinbrecher

Bonn Die Bonner Polizei hat Anfang März einen Mann festgenommen, der bundesweit für Einbrüche verantwortlich sein soll. Die Polizei bittet weiter um Hinweise zu seinem letzten Aufenthaltsort und zu einem bei ihm gefundenen Schlüsselbund.

Nach mehr als zwei Monaten intensivster Ermittlungs- und Fahndungsarbeit gelang den Kripobeamten der Ermittlungsgruppe „Zweig“ bereits Anfang März die Festnahme eines Serieneinbrechers – in enger Zusammenarbeit mit der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises und in Rheinland-Pfalz.

Festnahme in der Bonner Innenstadt

Von denen gab es besonders viele im vergangenen Dezember. Dabei schlug der Täter Scheiben mit zum Teil handballgroßen Steinen ein. In den so entstandenen Öffnungen legte er Tannenzweige, um möglichst unverletzt in die Häuser zu gelangen. So hatte die Polizei den Verdacht, dass es immer derselbe Täter war. Einmal verletzte er sich, sodass eine DNA-Spur gesichert werden konnte. So fanden die Ermittler heraus, dass es sich um einen 35 Jahre alten, aus Mazedonien stammenden Mann handelt, der einschlägig vorbestraft ist und auch mehrjährige Haftstrafen abgesessen hat. Derweil kam es immer häufiger zu Einbrüchen, auch zu Täter-Opfer-Kontakten.