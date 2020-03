Mehrere Diebstähle vermutet : Bonner Polizei bittet um Hinweise zu festgenommenen 35-Jährigen

Bonn Die Bonner Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, Eigentumsdelikte in einem erheblichem Umfang begangen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem letzten Aufenthaltsort und zu einem bei ihm gefundenen Schlüsselbund.

Die Bonner Polizei hat am Mittwochmittag ein Foto von einem 35-Jährigen veröffentlicht und bittet um Hinweise zu seinem möglichen letzten Aufenthaltsort. Der Mann steht in Verdacht, in Bonn und der Region Eigentumsdelikte in einem laut Polizei erheblichen Umfang begangenen zu haben.