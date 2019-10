49-jähriger Bonner angeklagt : Tochter sah Attacke auf Frau in Beuel offenbar mit an

Tochter sah Attacke auf Frau in Beuel offenbar mit an

Bonn Ein 49-jähriger Bonner steht vor Gericht, weil er seine Ex-Partnerin mit seinem Wagen angefahren und anschließend brutal attackiert haben soll. Die Tochter der beiden sah dabei offenbar zu.

Ihm wird vorgeworfen, am 8. April seiner Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Tochter vor deren Haus aufgelauert und sie mit seinem Wagen angefahren zu haben. Ungebremst und mit rund 25 Kilometern pro Stunde fuhr er mit seinem Auto gegen die Frau, sodass sie über die Motorhaube geflogen und seitlich wieder heruntergefallen sein soll. Sein Wagen kam an der Betonmauer einer Tiefgarageneinfahrt zum Stehen.

Dabei begann die eigentliche Gewaltorgie wohl erst im Anschluss an die Attacke mit seinem Auto. Wie mehrere Zeugen übereinstimmend und plastisch schilderten, schlug der vor Wut tobende Mann zunächst mit bloßen Fäusten in das Gesicht der 33-Jährigen und trat dann mehrfach und mit voller Kraft auf die wehrlos am Boden liegende Frau ein. Zudem klaubte er unter einem Balkon einen "honigmelonengroßen" Stein auf, mit dem er laut Zeugen mehrmals und mit voller Kraft auf den Kopf seines Opfers "einballerte". Offenbar musste die knapp dreijährige Tochter des getrennt lebenden Paares den Vorfall aus ihrem Buggy heraus mit ansehen: "Papa, Papa", habe das aufgelöste Kind mehrfach gerufen, so Zeugen. Die Mutter war eigentlich auf dem Weg zum Kindergarten.