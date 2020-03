Männliches Opfer bestätigt : Bonner Mordkommission ermittelt nach Angriff in Beuel

Bonner Mordkommission ermittelt nach Angriff in Beuel

In Beuel ermittelt eine Mordkommission nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Mittwoch. (Symbolfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Beuel ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann angegriffen worden. Eine Mordkommission ermittelt.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann in der Schevastesstraße in Beuel angegriffen worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte es eine Auseinandersetzung gegeben. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. Über den Gesundheitszustand des Opfers machte die Polizei auf Nachfrage zunächst keine Angaben.