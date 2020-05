Medizin am Venusberg : Bonner Kinderklinik ist nun komplett umgezogen

Als letzte Abteilung ist die Kinderonkologie auf den Venusberg umgezogen. Die junge Patienten müssen besonders geschützt werden. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Als letzte ist die onkologische Abteilung in der neuen Klinik auf dem Venusberg angekommen. Im Sommer soll dann noch ein Forschungslabor in den Neubau einziehen, der im Januar eingeweiht worden war. Ein weiterer Umzug steht aber noch an.

Die letzten kleinen Patienten aus der alten Kinderklinik an der Adenauerallee sind wohlbehalten auf dem Venusberg angekommen. Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Bonner Universitätsklinikums (UKB), Wolfgang Holzgreve, berichtete vom Einzug der Abteilung Hämatologie (Lehre vom Blut) und Onkologie (Lehre von den Krebserkrankung) in den 112 Millionen Euro teuren Neubau, der im Januar dieses Jahres offiziell eingeweiht wurde.

Der Umzug konnte in einem Rutsch am vergangenen Montag erfolgen. Dass die krebskranken Patienten als Letzte in den Neubau gekommen sind, begründete Holzgreve mit der Schwere ihrer Erkrankungen. „Sie müssen in besonderem Maße geschützt werden.“ Das moderne Gebäude verfügt über ein ausgeklügeltes Luftsystem: Unter anderem dienen Schleusen dazu, das Infektionsrisiko für die Patienten möglichst gering zu halten. Die Fachärzte der Uniklinik transplantieren beispielsweise Knochenmarkspenden. Für diesen Eingriff müssten die Mediziner das Immunsystem der Patienten zunächst hinunterfahren, erklärte Holzgreve. In dieser Zeit seien die Kinder besonders anfällig für Infektionen und entsprechend gut zu schützen.

Nach dem nun vollzogenen Umzug fehlt allerdings noch der Einzug des kinderonkologischen Forschungslabors auf dem Venusberg. Es wird laut Holzgreve diesen Sommer einziehen. Hintergrund sei die noch ausstehende Fertigstellung des neuen Biomedizinischen Zentrums II an der Sigmund-Freud-Straße. Dort forschen die Wissenschaftler zu den großen Feldern Immunologie (Abwehr von Krankeheitserregern), Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kinderonkologische Labor zieht zwar nicht direkt in dieses Zentrum ein, hat aber auf den Freizug eines anderen Labors zu warten, das künftig im Biomedizinischen Zentrum II unterkommen wird.

Das Eltern-Kind-Zentrum bietet 164 Patienten Platz und vereint alle Disziplinen der Kinderheilkunde und der Geburtshilfe unter einem Dach. Durch eine Brücke ist es mit der danebenliegenden Frauenklinik verbunden. Durch den Umzug entfallen nach Angaben des UKB rund 20.000 Patientenfahrten jährlich zwischen B9 und Venusberg.

Das vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB, Niederlassung Köln) verwaltete Gelände der bisherigen Kinderklinik will die Bonner Universität übernehmen, nachdem das UKB kein Interesse für eine weitere eigene Verwendung mehr angemeldet hatte. Die finale Schlüsselübergabe werde, so Holzgreve, im Sommer nach dem Umzug des Forschungslabors vollzogen.