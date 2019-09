14. Bonner Friedenslauf : Bonner Jugendliche setzen Zeichen gegen Hass

2.000 Schülerinnen und Schüler nahmen mit Begeisterung am 14. Bonner Friedenslauf teil.

Unter dem Motto "Miteinander statt nebeneinander - gemeinsam in Vielfalt leben!" haben 2000 Jugendliche aus 17 Schulen beim Bonner Friedenslauf ein eindrucksvolles Zeichen gegen Krieg, Hass und Hetze gesetzt. Zuvor hatten die beeindruckend motivierten Kinder und Jugendlichen private Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Hofgarten-Runde einen zuvor festgelegten Betrag spendeten.

Mit dem Erlös unterstützen sie die Projektarbeit des forumZFD (Forum Ziviler Friedensdienst) sowie die Friedensbildung des Frauennetzwerkes Frauen für den Frieden. Schon vor dem Lauf hatten sich die Schüler im Unterricht und bei einem begleitenden Bildungsprogramms mit den Themen Frieden und Verständigung, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Menschenrechte, Seenotrettung, Flucht und Fluchtursachen auseinandergesetzt. "Die Spenden sollen unserer Friedensarbeit in Israel und Palästina zugute kommen. In Haifa unterhalten wir zum Beispiel ein gemeinsames Jugendzentrum für Israelis und Palästinenser", sagten die Koordinatoren Christoph Bongard und Christine Lieser vom forumZFD. Ein Ziel, das der achtjährige Yousef mit seiner Teilnahme liebend gerne unterstützt: "Meine Eltern kommen aus Palästina. In ihrer Heimat soll es endlich Frieden geben. Besonders für die Kinder." Dem konnte Klassenkamerad Mattheo nur zustimmen.