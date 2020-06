Nach Protesten am Samstag : Bonner Jugendbewegung demonstriert erneut gegen Rassismus

Foto: Niklas Schröder

Bonn Die Proteste sind Teil der Black-Lives-Matter-Bewegung, die nach dem Tod des Afroamerikaner George Floyd entstanden ist. Am Nachmittag soll es mit dem Zug nach Köln zu einer Großdemonstration auf dem Neumarkt gehen.



Von Niklas Schröder

„Wir wollen Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, man darf den Rassismus nicht ignorieren und mit den Demos schaffen wir hierfür jetzt eine Plattform“, sagt Miran Mahmod, Mitglied der Bonner Jugendbewegung die auch Hauptorganisator der Proteste in Bonn ist. Das man in Deutschland auf die Straße geht, ist enorm wichtig, findet der Bonner. „Rassismus gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland.“ Daher muss bei den Menschen ein Bewusstsein geschaffen werden, wie gefährlich und aktuell das Thema ist. „Gerade auch mit dem aufkommenden Rechtsdruck.“

Die einstündige Demo auf dem Münsterplatz, bei der es auch einige öffentliche Wortbeiträge gibt, dient als Treffpunkt. „Wir wollen im Anschluss gemeinsam mit dem Zug nach Köln fahren, es ist uns sehr wichtig, dass wir die Fahrt gemeinsam machen“, teilt Mahmod mit. Um 15 Uhr startet am Neumarkt eine Groß Demo. Hier erwarten die Organisatoren über 10.000 Teilnehmer. Hauptorganisator ist die Migrantifa NRW, die sich nach dem Anschlag in Hanau gegründet hatte. Am Sonntagvormittag hatten Mitglieder der Jugendbewegung auf dem Münsterplatz Banner und Klarsichtfolien mit verschiedenen Botschaften aufgefangen.

Abstandsregeln werden eingehalten