Giftiges Kohlenmonoxid : Bonner Experten warnen vor Kaminen als Gefahrenherd

Bonn. Heizungsexperten warnen: Feuerstellen in der Wohnung können giftiges Kohlenmonoxid ausstoßen. Das tückische: Der Stoff ist geruchlos und kann zur tödlichen Gefahr werden.

„Das ist das A und O, das man einmal im Jahr die Geräte von einem Fachbetrieb überprüfen lässt“, sagt Odenthal. Dabei wird das Gerät nicht nur in seine einzelnen Bestandteile zerlegt, sondern es werden auch die Werte überprüft. Eine fehlende Wartung habe verschmutzte Geräte oder eine unvollständige Verbrennung zur Folge, auch könnten sie falsch eingestellt sein, wie der Obermeister sagt. All das werde bei der routinemäßigen Kontrolle überprüft. Wer dies machen lasse, fahre die Fehlerquellen gen Null.

Gastherme hat eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

Dabei müsse man zunächst feststellen, ob ein raumluftabhängiges Gerät betrieben wird. Dieses könne etwa durch eine Dunstabzugshaube gestört werden, da zu viel Raumluft angesaugt wird. Sind dann die Fenster und Türen noch dicht und sorgen nicht für genügend Austausch, bleibt zu wenig Sauerstoff im Raum übrig. Es gibt sogar Abzugshauben, die so stark sind, dass sie Verbrennungsgase aus dem Schornstein ansaugen können. Odenthal rät deshalb, auch immer einen Schornsteinfeger hinzuzuziehen, wenn Geräte eingebaut oder ausgetauscht werden müssen. Beide Gewerke arbeiten Hand in Hand, wenn es um die Sicherheit von sogenannten Feuerstätten geht.

„Zudem ist aus Sicherheitsgründen durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eine Feuerstättenschau gesetzlich geregelt“, erklärt Andreas Kramer, Sprecher der Schornsteinfeger Innung Köln-Bonn. Zweimal in sieben Jahren findet eine solche Sichtkontrolle durch den Schornsteinfeger statt. Das ist gesetzlich in Paragraf 14 des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes geregelt. „Bei der Kontrolle handelt es sich um eine in Augenscheinnahme der Feuerungsanlage bei der auf Schäden geachtet wird, die zu Gefahren für die Betreiber werden können, etwa undichte Ofenrohre und Abgasanlagen.“ Außerdem überprüft der Schornsteinfeger in regelmäßigeren Abständen den Kohlenmonoxidgehalt der Feuerstätten.