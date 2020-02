300 Menschen bei Mahnwache : Bonner gedenken auf dem Marktplatz der Opfer von Hanau

Bonn Rund 300 Bonner sind angesichts der Bluttat von Hanau am Freitag zu einer Mahnwache vor das Rathaus gekommen. Unter anderem Wäscherprinzessin Romina I., stellvertretend für alle Tollitäten, sowie OB Sridharan nahmen an dem Gedenkmoment teil.

Fassungslosigkeit, Wut und maßlose Trauer: Die Bluttat von Hanau sorgt auch in Bonn für großes Entsetzen. Rund 300 Menschen kamen am Freitag zu einer spontanen Mahnwache vor das Rathaus. Dazu aufgerufen hatten Parteien, verschiedene Organisationen sowie Institutionen. Wäscherprinzessin Romina I. (Markmann) war stellvertretend für alle Tollitäten der Stadt mit ihrem Gefolge gekommen.

Auch die beiden großen Kirchen werden am Wochenende ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen. An diesem Sonntag liegt in der Remigiuskirche nach der Messe um 12 Uhr ein Kondolenzbuch aus, in das sich jeder Gottesdienstbesucher eintragen kann.