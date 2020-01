Neujahrsempfang : Bonner FDP: „Wir arbeiten auf Augenhöhe“

Bonn Der Fraktionschef Werner Hümmrich spricht beim Neujahrsempfang der Liberalen von einer bewährten Koalition. Das Rheinufer, so fordert er, müsste attraktiver gestaltet werden.

Hümmrich hat schon in den Wahlkampfmodus geschaltet. Er hatte einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2014 gehalten: Ein Jahr zuvor hatte die Bundes-FDP den Einzug in den Bundestag verpasst, den Bonner Parteikollegen sei es trotz dieser schlechten Vorzeichen gelungen, ein Kommunalwahlergebnis von 8,2 Prozent zu erreichen und „das Wagnis einer Jamaika-Koalition“ mit CDU und Grünen einzugehen. Die Anwesenheit einiger Grünen-Lokalpolitiker wertete Hümmrich sodann auch als ein gutes Zeichen, die bestehende Koalition fortsetzen zu können.

Jamaika-Bündnis habe sich bewährt

Genauso habe man dafür gesorgt, dass das Bonner Loch verschwunden ist, Mittel in den Schulbereich und in die freie Kulturszene investiert und Kunstrasenplätze angelegt werden konnten. „Traurig finde ich“, so Hümmrich, „dass sich Bonn so sehr vom Rhein abwendet.“ Während die Gestaltung des Beueler Rheinufers sehr gelungen sei, sehe es auf der Bonner Seite „nicht so gut“ aus. Bonn sei ja nicht nur Beethovenstadt, sondern auch eine Stadt am Rhein. Das sei jedoch nicht immer erkennbar und die FDP wolle sich dafür einsetzen, dass sich das ändere.