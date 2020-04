Zu Geldstrafe verurteilt : Bonner fährt vier Wochen lang mit geklautem Wagen zum Freiwilligendienst

Bonn Ein 26-jähriger Bonner war vier Wochen lang mit dem Polo einer Bornheimer Familie unterwegs. Die rechtmäßigen Besitzer bekamen derweil die Knöllchen. Die Amtsrichterin verhängt 2800 Euro Geldstrafe.

Am 8. September vor zwei Jahren hatten offenbar sowohl der Dieb als auch der Bestohlene Appetit auf eine Pizza. Jedenfalls stellte der 25-Jährige den Polo, den er von seinem Bruder geliehen hatte, vor einer Pizzeria in der Graurheindorfer Straße ab, in der auch der 26-Jährige gerade zu Gast war. Ob er den Schlüssel direkt im Zündschloss des Wagens stecken ließ oder einen zweiten Schlüssel sichtbar auf dem Beifahrersitz liegen gelassen hatte, konnte das Gericht nicht mehr klären. Jedenfalls war das Schloss an der Beifahrerseite ohnehin defekt, und der Dieb hatte leichtes Spiel. Dreist setzte er sich in den 20 Jahre alten Kleinwagen und fuhr auf und davon.