Musste alten Standort räumen : Euro Theater Central in Bonn ist so gut wie gerettet

Intendantin Ulrike Fischer kann zumindest für das GA-Foto schon einmal das Logo an den neuen Eingang an der Budapester Straße halten. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Nur bis Ende Februar darf das Ensemble noch im Thalia-Kuppelsaal spielen. Doch die Genehmigung für den Umbau der neuen Spielstätte an der Budapester Straße ist in trockenen Tüchern. Der Trägerverein kann das städtische Haus somit kaufen.

Von Thomas Kölsch

Das Bangen hat ein Ende: Das Euro Theater Central, das im Sommer 2019 sein Domizil im Mauspfad nach fast 50 Jahren räumen musste, hat die Genehmigung für den Umbau eines Hauses in der Budapester Straße so gut wie in der Tasche. Nach einem monatelangen Verfahren kann dort die Zukunft geplant werden. Nur noch die fest zugesagte Eintragung einer Baulast ins Grundbuch der Stadt fehlt – eine Formsache, die angesichts des engen Zeitplans des Theaters allerdings noch auf den letzten Metern für Probleme sorgen könnte. Daher hält sich Intendantin Ulrike Fischer auch ein wenig zurück. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt sie. „Der Sekt steht kalt, aber wir haben ihn noch nicht geöffnet.“

Andererseits deutet alles darauf hin, dass die Geschichte des Euro Theaters ein gutes Ende findet. Gerade rechtzeitig: Die Alternativ-Spielstätte im Kuppelsaal der Thalia-Buchhandlung steht ab Ende Februar nicht mehr zur Verfügung, da das Junge Theater als eigentlicher Mieter den Raum selber benötigt. „Uns war klar, dass dies nur eine Übergangslösung sein konnte, und wir sind Moritz Seibert und seinem Ensemble sehr dankbar, dass sie uns so lange ausgehalten haben“, so Fischer. „Wir müssen bald mit dem Umbau anfangen können, um auch weiter in Bonn stattzufinden.“

Dabei ist die Budapester Straße 19 schon seit Mai 2019 im Gespräch. Damals hatte der Stadtrat dem Verkauf der kommunalen Immobilie an den Trägerverein des Euro Theaters zugestimmt – doch die Mühlen der Bürokratie mahlen nun einmal langsam. „Erstaunlicherweise waren etwa Statik oder Brandschutz relativ schnell geklärt“, betont Fischer. „Letztlich hat vor allem die Entfluchtung den gesamten Prozess verzögert.“

Das Problem: Auch das Nachbargebäude ist Eigentum der Stadt. „Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für die Nutzung des Gebäudes als Theater müssen wir eine formelle Nachbarzustimmung für eine notwendige Fluchttreppe erteilen, da diese unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll“, erläutert Andrea Schulte vom Presseamt. „Zunächst wurde geprüft, ob eine gemeinsame Nutzung der Fluchttreppe möglich ist. Nach Abstimmung zwischen dem Bauordnungsamt und dem Städtischen Gebäudemanagement wurde dieser Vorschlag verworfen und die Zustimmung nun kurzfristig erteilt.“ Außerdem würden auf dem Nachbargrundstück Stellplätze geschaffen, die mit Baulast gesichert werden: „Das heißt, es wird ein öffentlich rechtlicher Vertrag geschlossen, der diesen Platz dauerhaft für diesen Zweck zur Verfügung stellt.“

Trotz dieser Verzögerungen im Genehmigungsverfahren ist Ulrike Fischer voll des Lobes für die Stadt. „Alle haben uns nach besten Kräften unterstützt“, betont sie. „Sämtliche Fraktionen haben sich für uns eingesetzt, ebenso wie Oberbürgermeister Ashok Sridharan – und was die Verwaltung für uns getan hat, finde ich angesichts der Personalengpässe, die ich aus erster Hand mitbekommen habe, wirklich bemerkenswert. Noch am Dienstag bin ich von einem Amt zum nächsten gerannt, und alle haben sich Zeit genommen, obwohl sie unglaublich viel auf den Tischen liegen hatten. Dafür bin ich ungeheuer dankbar.“