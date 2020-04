Kitas und offene Ganztagsschulen : Bonner beantragen in der Corona-Krise etwas häufiger eine Kinderbetreuung

Bonn Während der Coronaskrise halten die Notgruppen der Bonner Kitas und offenen Ganztagsschulen Kontakt zu den Kindern und Eltern daheim. Die Nachfrage nach Kinderbetreuung im Stadtgebiet hat etwas zugenommen.

Die Nachfrage nach Kinderbetreuung hat im Stadtgebiet etwas zugenommen, seit das Land die Regelungen für berechtigte Familien vor zwei Wochen gelockert hat. Nach Auskunft der Stadt wurden – Stand 20. März – 211 Kinder in Kitas betreut. An diesem Freitag ergab eine Abfrage 350 betreute Kinder in den Kitas und 40 in der Tagespflege, wie Jugendamtsleiter Udo Stein mitteilte. Normalerweise seien es mehr als 13.000 Kinder, die in öffentlich geförderten Kitas untergebracht sind. Die Landesregierung hatte den Kreis derjenigen erweitert, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können: Es reicht nun, wenn nur ein Elternteil in einem „systemrelevanten Beruf“ arbeitet wie beispielsweise als Feuerwehrmann, als Erzieher, Pfleger oder im Heizkraftwerk.