Musik in Bonn : Twentyseven gewinnen Toys2Masters

Bonn Die Bonner Band gewinnt die Online-Abstimmung und sichert sich die Gunst der Jury. Insgesamt kommen 1000 Menschen zu dem Wettbewerb, der sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Am Sonntagabend fand das 25. Finale von Toys2Masters im Brückenforum statt. In das Finale geschafft hatten es: Area South, De Facto, Stattlandfluss, Synergy, Twentyseven und Uncook. Am Ende räumten die Bonner von Twentyseven in der Online-Abstimmung ab und konnten sich auch die Gunst der Jury sichern. Alle Bands spielten eine Auswahl ihrer Songs. Und das war schon ein Gewinn für die Newcomer, denn auf einer Bühne vor tausend Menschen stand von ihnen noch keiner.