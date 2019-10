Schnellverfahren am Amtsgericht : Fahrraddieb fünf Tage nach Diebstahl verurteilt

Info

Nach den jüngsten Ermittlungserfolgen der Bonner Polizei gegen Fahrraddiebe sind den Beamten am Sonntag zwei weitere mutmaßliche Fahrraddiebe ins Netz gegangen. So nahm eine Polizeistreife am Sonntagabend nach einer Kontrolle einen 42-jährigen Mann fest. Er war den Polizisten gegen 20.15 Uhr auf der Meckenheimer Allee aufgefallen, als er zwei hochwertige Fahrräder schob. Der Mann ist aufgrund einschlägiger Delikte polizeibekannt. Bei seiner Überprüfung fanden die Ordnungshüter neben einem Seitenschneider auch fünf Fahrradlampen, drei Mobiltelefone und zwei Substanzen, bei denen es sich möglicherweise um Drogen handelt. Die Polizei stellte die Gegenstände zur Beweissicherung sicher. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Der Fall liegt jetzt bei der "Ermittlungsgruppe Bike", die den Fall nun übernommen haben.

Ebenso liegt bei ihr seit dem Wochenende die Akte einer 30-jährigen Frau, die gleichsam eines Fahraddiebstahls bezichtigt wird. Beamte der Bonner City-Wache hatten die Frau am Sonntag gegen 8.50 Uhr am Heinrich-Böll-Ring kontrolliert. Da nämlich saß sie auf einem Fahrrad, war einige Minuten zuvor aber noch ohne Fahrrad beim Konsum von Alkohol beobachtet worden. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten auf, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war: Es war einem 19-jährigen Mann Ende Juni auf der Kölnstraße gestohlen worden. "Die 30-Jährige, die nach bisherigen Feststellungen ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, machte unplausible Angaben zur Herkunft des Rades", so die Polizei. Sie wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde die 30-Jährige, die der Polizei bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt ist, später einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen sie.