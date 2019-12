AIDS-Initiative zum Welt-Aids-Tag : Bonner Aidshilfe kämpft gegen Vorurteile

BONN Laut Studie denkt immer noch jeder Zweite, ein Kuss sei ansteckend. Neue Aufklärungskampagne startet. Durch den Test und die frühzeitige Behandlung lassen sich auch Neuinfektionen vermeiden.

Dass der Kampf gegen HIV noch lange nicht ausgefochten ist, weiß Christa Skomorowsky am besten. Vor 30 Jahren fing sie bei der Bonner Aidshilfe an, seit 2012 arbeitet sie für die Aids-Initiative. „Viel schwerer als die eigentliche Diagnose wirkt für viele Betroffene die nachfolgende Diskriminierung“, sagt sie. „Da überlegt man sich dreimal, ob man sich als HIV-positiv outet.“ Trotz Fortschritten in der Medizin und Aufklärung habe sich in diesem Punkt seit den 90er Jahren nicht viel geändert. „Noch immer glauben viele, dass es ansteckend ist, wenn ein HIV-Positiver sie anhustet.“ Das Motto des diesjährigen Welt-Aids-Tages: „Streich die Vorurteile“ könne daher aktueller kaum sein.