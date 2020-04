Schandflecke in der Innenstadt : Bonner ärgert sich über große Verteilerkästen der Telekom

Bonn Während sich Bonn trotz Corona-Krise für das Beethovenjubiläum rüstet und sich aufhübscht, hat die Telekom große Verteilkästen aufstellen lassen. Das ärgert einen Anwohner, weil mehrere touristische Ziele betroffen sind.

Bonn rüstet sich trotz Corona-Krise für das Beethovenjubiläum und hübscht sich auf – beispielsweise in der Bonngasse. Dort legte ein örtliches Garten- und Landschaftsbauunternehmen vor wenigen Wochen „Hovens Beet“ an (der GA berichtete). Große Bäume in Holzkübeln, Staudenpflanzen und Bänke zaubern so in direkter Nähe zum Beethovenhaus einen temporären Garten in die City.