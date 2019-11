Bonner Mundart-Kolumne : „Wie Peffer on Salz“

Bonn Das Bönnsch zu Beethovens Zeiten ist von Ort zu Ort ziemlich unterschiedlich. Der Bonner Sprachforscher Georg Cornelissen hat sich mit Spaßmachern, Salz und Pfeffer beschäftigt.

Der bekannteste bönnsche Text aus dem 19. Jahrhundert ist Johanna Kinkels „Dä Hond on dat Eechhohn“. Er ist 1849 im Druck erschienen, vieles klingt heute veraltet. Ein Auszug: „Dann kom dä Pajaß; dat wor ene magere Kähl, met er Nahs, die wor net ruhd, ever vigelet, on Hoor wie Peffer on Salz. Hä sooch us, wie de Nuhd Joddes; de Zänd dähten em baal dorch de Backe waaße; ever dä Mond stond em immer zom Laache. On dä konnt esu en schön Spaße maache, dat all de Buure sich de Buch faß hilte für Laache, wo e elans kom.“