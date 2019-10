Eröffnungskonzert in Bonn : Verwirrung um Konzertkarten für Beethovenjubiläum

Bonn Ein ganzes Jahr lang soll das Beethovenjubiläum gefeiert werden – auch in Bonn. Für das Eröffnungskonzert Mitte Dezember in der Bonner Oper gibt es bislang noch keine Tickets. Politiker kritisieren die Jubiläumsgesellschaft.

Am 16. Dezember 1770 soll Ludwig van Beethoven in Bonn das Licht der Welt erblickt haben. Einen Tag später wurde er in der früheren Remigiuskirche auf dem heutigen Remigiusplatz getauft. Der 250. Geburtstag des großen Komponisten soll in Bonn, Wien und vielen anderen Städten ein ganzes Jahr lang gefeiert werden. Den feierlichen Auftakt dazu bildet das Eröffnungskonzert zum Jubiläumsjahr mit dem Beethoven Orchester am 16. Dezember in der Oper Bonn. Karten sind dafür allerdings bislang nicht zu haben.