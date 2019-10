Gutachten des Wissenschaftsrats : Uniklinik Bonn gehört zu besten Standorten in NRW

Dank exzellenter Leistungen in der Forschung zählt das Uniklinikum Bonn zu den leistungsstärksten Standorten in NRW. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf Der Wissenschaftsrat sieht großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Medizinischen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Bonn und Köln gehören zu den leistungsstärksten Standorten in NRW.

Der Wissenschaftsrat sieht großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Medizinischen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Rund 50 Millionen Euro pro Standort seien grob geschätzt allein notwendig, um den Anschluss an die digitale Entwicklung nicht zu verpassen, sagte Ingo Autenrieth, Leiter der Gutachten-Kommission zur Bewertung der medizinischen Hochschulausbildung beim Wissenschaftsrat. Das entspräche bei sieben staatlichen Medizinischen Hochschule im Land insgesamt rund 350 Millionen Euro. Hinzu komme der Investitionsbedarf aufgrund des Sanierungsstaus etwa an Gebäuden, der nicht ermittelt wurde. Das 2021 auslaufende Modernisierungsprogramm des Landes in Höhe von 2,4 Milliarden Euro habe diesen Stau noch nicht beseitigt.