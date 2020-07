Einsätze in Bonn und Beuel : Rund 70 Platzverweise nach Kontrollen am Rheinufer

Im Fokus der Kontrollen stand auch das Brassertufer in Bonn.

Bonn Die Polizei und das Ordnungsamt haben am Wochenende erneut am Rheinufer kontrolliert. Die Einsatzkräfte sprachen von einer teils aggressiven Stimmung und nahmen mehrere Personen fest.



In der Nacht zum Sonntag haben die Polizei und das städtische Ordnungsamt ihre Kontrollen am Rheinufer fortgesetzt. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, waren an den links- und rechtsrheinischen Uferpromenaden rund 70 Einsatzkräfte unterwegs, welche insbesondere Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden im Blick hatten. Bis 2.30 Uhr überprüften sie 70 Personen. Gegen 46 wurden Platzverweise ausgesprochen.

Um Mitternacht nahm die Polizei des Weiteren am Brassertufer einen 22-Jährigen fest, der wegen eines Aufenthaltsdelikts mit Haftbefehl gesucht wurde. Der junge Mann führte eine kleinere Menge an Marihuana mit sich. Auch gegen einen 31-jährigen Mann, welcher (ebenfalls am Brassertufer) eine kleine Papiertüte mit Marihuana fallen ließ, ermittelt die Polizei nun laut Mitteilung wegen des Besitzes von illegalen Drogen. Nach einer Kontrolle von fünf 17 bis 19-Jährigen gegen 0.35 Uhr an der Stiftsschule stellten die Einsatzkräfte ebenfalls eine Tüte Marihuana sicher.

Polizei kontrollierte bereits in der Nacht zum Samstag

Im Vorfeld wurde es schon angekündigt, in der Nacht zum Samstag rückten dann mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei und städtischem Ordnungsaußendienst aus, um an den Bonner Rheinufern erneut Personen zu kontrollieren.

Das Bonner Brassertufer stand dabei erneut im Mittelpunkt der Maßnahmen. Hier sind insbesondere in den Sommermonaten vermehrt feiernde Jugendliche und Heranwachsende unterwegs, die gerade auch an den Wochenendtagen bis in die Nachtstunden lautstark feiern. Die Stimmung ist dabei oftmals aggressiv und es kommt zu Ruhestörungen und Belästigungen entlang dieses Rheinuferbereiches. Die Folge: Strafanzeigen, Ingewahrsamnahmen und vorläufige Festnahmen.

Bis etwa 2.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag nach eigenen Angaben mehr als 100 Personen, gegen 22 Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Nachdem mehrere zivile Einsatzteams den Nahbereich des Brassertufers und auch Teile des rechtsrheinischen Uferbereiches zunächst aufgeklärt hatten, hatten die Teams aus Polizei- und Ordnungsaußendienstkräften gegen 22 Uhr mit ihren Präsenz- und Kontrollmaßnahmen begonnen. Nach vereinzelten Hinweisen auf kleinere Gruppen alkoholisierter Personen zeigten sich Einsatzkräfte auch im rechtsrheinischen Uferbereich.

Butterflymesser und Schlagstock sichergestellt

Im Verlauf der Überprüfungen wurden auch Personen in der Nähe der Stiftskirche, der Steinerstraße und auch des Hofgartens angesprochen und überprüft. Hierbei fanden die Einsatzkräfte in zwei Fällen auch geringe Mengen von Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Bei einer Kontrolle gegen 0.20 Uhr an der rechtsrheinischen Steinerstraße stellten die Beamten bei der Überprüfung einer Personengruppe neben einigen Konsumeinheiten Rauschgift auch ein "Butterflymesser" sicher, konnten jedoch nicht genau ermitteln, wem das Messer gehörte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde hier gegen sechs Personen ein Platzverweis erteilt.

Zuvor hatten die eingesetzten Kräfte bei der Überprüfung einer Personengruppe am Fritz-Schröder-Ufer neben einigen Konsumeinheiten Rauschgift auch einen in der Nähe abgelegten Teleskopschlagstock entdeckt und sichergestellt.

Verstoß gegen Coronaschutzverordnung

Am Hofgarten wurden auch 33 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt. Der Ordnungsaußendienst stellte entsprechende Anzeigen aus.

Gegen 1.30 Uhr überprüften Kräfte der Bereitschaftspolizei an der rechtsrheinischen Uferpromenade vor einem Gastronomiebereich sieben alkoholisierte Personen, die alle mit einem Platzverweis für den Uferbereich belegt wurden.