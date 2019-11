Waldstück in Dottendorf : Unbekannter soll Jogger in Bonn mit Messer attackiert haben

Bonn Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend auf einem Waldstück in Bonn-Dottendorf einen Jogger angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Jogger lief demnach gerade auf einem Waldstück in der Nähe des Eulenwegs, als er plötzlich und ohne erkennbaren Grund von dem unbekannten Täter zunächst mit Pfefferspray, anschließend mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt wurde. Das Opfer erlitt nach bisherigem Kenntnisstand zwei oberflächliche Schnittverletzungen und Atemwegsreizungen, konnte den Angriff des maskierten Unbekannten aber abwehren, ehe Schlimmeres passierte. Der Unbekannte ergriff in der Folge die Flucht in Richtung Friesdorf. Ein Rettungswagen brachte derweil den Verletzten in ein Krankenhaus.