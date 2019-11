Wasserversorgung der Vereinten Nationen : Nächstes UN-Sekretariat kommt nach Bonn

Bonn Das Sekretariat für Wasserversorgung der Vereinten Nationen kommt 2020 nach Bonn. Damit wird der UN-Standort der ehemaligen Bundeshauptstadt weiter gestärkt.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan freut sich über die Entscheidung in der Zentrale der Vereinten Nationen in New York, das Sekretariat für die Wasserversorgung der Vereinten Nationen (GWOPA) nach Bonn zu vergeben: „Das ist eine gute Nachricht für den internationalen und UNO-Standort Bonn!“ Er danke auch der Bundesregierung für deren Initiative und Vertrauen in die Stadt Bonn. Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, begrüßte die geplante Ansiedlung der GWOPA in Bonn. „Die Ansiedlung dieser neuen Einrichtung der Vereinten Nation stärkt den Standort Bonn und unterstreicht die internationale Anerkennung für Bonn als Kompetenzstandort für Nachhaltigkeitspolitik.“