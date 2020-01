Verkehr in Bonn : Umleitung an der Kaiserstraße soll abgeschafft werden

Bonn Die von Bürgern immer wieder kritisierte Umleitung an der Kaiserstraße steht vor dem Aus. Die Bezirksvertretung Bonn hat mehrheitlich einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht.

Die Blockumfahrt in der Südstadt, die im Zuge eines Verkehrstests in der Kaiserstraße eingeführt wurde und seither von Anwohnern, aber auch von der Wirtschaft, kritisiert wird, soll ein Ende haben . Das beschloss die Bezirksvertretung Bonn in ihrer jüngsten Sitzung mit Mehrheit gegen die Grünen. Ob der Beschluss Bestand hat, ist indes fraglich. Das letzte Wort hat der Stadtrat nächste Woche.

Keine Mehrheit fand dagegen der Antrag, die derzeit in Richtung Rathausgasse für den Autoverkehr gesperrte Stockenstraße wieder zu öffnen. Vergeblich forderte zudem die SPD, an der Kreuzung Am Hof/Am Neutor die Weiterfahrt in die Wesselstraße durch ein Linksfahrgebot zu unterbinden und ein Stück weiter an der Kreuzung Wesselstraße/Maximilianstraße nur noch das Einbiegen nach rechts in die Maximilianstraße zu gestatten.