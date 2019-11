Auseinandersetzung in Bonn : Tumulte am Hauptbahnhof wurden nicht aufgezeichnet

Bonn Nach der Auseinandersetzung am Bonner Hauptbahnhof zwischen Rechten und Linken gibt es Kritik von den Ermittlern der Polizei. Die dortigen Kameras haben kein verwertbares Material aufgezeichnet.

Nach einer Auseinandersetzung am Bonner Hauptbahnhof zwischen linker und rechter Szene im Anschluss an eine Demonstration am 16. November gibt es kein verwertbares Material, das die im Bahnhof installierten Kameras aufgezeichnet hätten.

An Gleis 1 des Hauptbahnhofs waren an dem Samstagabend rechte und linke Demonstranten aneinandergeraten. Beide Gruppen waren auf der Heimreise aus Remagen, wo sich die Rechten an einem Trauermarsch im Gedenken an die Opfer der alliierten Rheinwiesenlager, die Linken an einer Gegendemonstration beteiligt hatten. Laut Mitteilung der Bundespolizei handelte es sich um 100 Personen, von denen 20 der rechten Szene zuzurechnen waren, während die übrigen 80 Beteiligten linken Gruppierungen angehörten.