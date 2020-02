Lärmaktionsplan : Ab März ist „Auf dem Hügel“ in Bonn Schluss mit Tempo 50

Bonn Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Anfang März in der Straße „Auf dem Hügel“ in Bonn-Endenich auf eine neue Höchstgeschwindigkeit einstellen. Wie die Stadt mitteilte, setzt sie dann einen Beschluss aus dem Hauptausschuss von Anfang Dezember um.

Ab Anfang März ist in der Straße „Auf dem Hügel“ in Bonn-Endenich zwischen Hermann-Wandersleb-Ring und Am Propsthof Schluss mit Tempo 50. Wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilte, werden auch entsprechende Schilder aufgestellt, die auf die dann geltenden 30 Kilometer pro Stunde hinweisen.