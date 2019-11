Auch Zollbeamte im Einsatz : Bonner Polizei kontrolliert in Tannenbusch

Auf der Hohe Straße in Bonn Tannenbusch führt die Polizei Straßenkontrollen durch. Foto: Axel Vogel

Tannenbusch Die Bonner Polizei führt am Dienstag zusammen mit Kollegen vom Zoll Straßenkontrollen in Tannenbusch durch. Rund 110 Beamte sind in der Region im Einsatz. Im Fokus stehen vor allem reisende Wohnungseinbrecher beziehungsweise Drogenschmuggler und -händler.

Grund für die Kontrollen sei ein Fahndungs- und Kontrolltag, der grenzüberschreitende Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen bekämpfen soll, erklärt Polizeisprecher Simon Rott.

Rund 110 Beamte sind deshalb an mobilen und stationären Kontrollen in der Region eingesetzt. So soll der Druck auf Täter erhöht und Erkenntnisse zu genutzten Fahrzeugen und Reiserouten gewonnen werden, erklärt Rott.

Die Bonner Polizei wird auch von Zollbeamten unterstützt, die sich auf Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns konzentrieren.

