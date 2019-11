Auch Zollbeamte im Einsatz : Bonner Polizei kontrolliert 15 Fahrzeuge in Tannenbusch

Auf der Hohe Straße in Bonn Tannenbusch führt die Polizei Straßenkontrollen durch. Foto: Axel Vogel

Tannenbusch Die Bonner Polizei hat am Dienstag zusammen mit Kollegen vom Zoll Straßenkontrollen in Tannenbusch durchgeführt. Rund 110 Beamte waren in der Region im Einsatz. Im Fokus standen vor allem reisende Wohnungseinbrecher beziehungsweise Drogenschmuggler und -händler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Britta Röös

Grund für die Kontrollen sei ein Fahndungs- und Kontrolltag, der grenzüberschreitende Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen bekämpfen soll, erklärt Polizeisprecher Simon Rott.

Rund 110 Beamte waren deshalb an mobilen und stationären Kontrollen in der Region eingesetzt. So soll der Druck auf Täter erhöht und Erkenntnisse zu genutzten Fahrzeugen und Reiserouten gewonnen werden, erklärt Rott.

Die Polizei Bonn führt eine Straßenkontrolle in Tannenbusch durch. Foto: Axel Vogel

Die Bonner Polizei wurde auch von Zollbeamten unterstützt, die sich auf Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns konzentrieren.

Bis zum Abend hat die Polizei 15 Fahrzeuge und 20 Personen kontrolliert. Schon das erste Fahrzeug war ein „Volltreffer“, sagt Eike Gellersen, Leiter des Schwerpunktdienstes im Polizeipräsidium Bonn. Der Fahrer eines Lieferwagens eines Subunternehmens für Paketaussteller soll keine gültige Fahrerlaubnis gehabt haben. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Fahrer auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro vor Ort begleichen.

Auch der Zoll hat Ermittlungen aufgenommen, da die Beamten sowohl beim Fahrer wie auch beim Beifahrer Schwarzarbeit und ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vermuten.