Durchsuchung wegen Kinderporno-Verdacht : Mutmaßlicher Dealer in Bonn-Tannenbusch festgenommen

Bonn In Bonn-Tannenbusch hat die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Die Wohnung des 24-Jährigen war durchsucht worden, weil er ein kinderpornografisches Video über ein soziales Netzwerk geteilt haben soll.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Ermittler des Kriminalkommissariats 12 am Dienstagmorgen per richterlichen Beschluss die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten nicht nur elektronische Speichermedien sicher, sondern auch rund 200 Gramm Marihuana sowie 2000 Euro potenzielles „Dealergeld“, wie es in der Mitteilung heißt.