Einsatz in Tannenbusch : Feuerwehr rückt zu Brand am Waldenburger Ring aus

Am Montagabend war die Feuerwehr am Waldenburger Ring im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz am Waldenburger Ring in Bonn-Tannenbusch ausrücken. Dort brannte es auf dem Dach eines mehrstöckigen Wohnhauses.



