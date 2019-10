Drogen, Bargeld und Schlagring sichergestellt : Polizei kontrolliert mutmaßliche Dealer in Tannenbusch

Bonn Die Bonner Polizei geht gegen mutmaßliche Drogendealer vor. Bei Kontrollen an der Düne in Tannenbusch wurden Marihuana, Bargeld und ein Schlagring sichergestellt.

Ermittlungserfolg für die Bonner Polizei: Nach Kontrollen an der Düne in Bonn-Tannenbusch haben die Beamten am Dienstagabend drei Männer kurzzeitig festgenommen. Die 18- bis 25-Jährigen hatten größere Mengen Marihuana, Bargeld sowie einen Schlagring bei sich.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben in der Vergangenheit vermehrt Hinweise erhalten, dass in dem Naturschutzgebiet illegal Betäubungsmittel verkauft werden sollen. Aus diesem Grund werden dort regelmäßig Kontrollen durchgeführt, so auch am Dienstagabend.