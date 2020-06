Einsatz an der Hohen Straße : BMW brennt in Tannenbusch aus

In Bonn-Tannenbusch hat in der Nacht auf Montag ein BMW gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Nacht zum Montag hat in Bonn-Tannenbusch ein BMW 1er in Flammen gestanden. Ein daneben abgestellter Wagen wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.



In der Nacht zum Montag ist in Tannenbusch ein BMW der 1er-Reihe ausgebrannt. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, hatten Zeugen das brennende Fahrzeug etwa gegen 1 Uhr an der Hohen Straße entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.