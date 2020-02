Bahnverkehr : Störung zwischen Bonn-Endenich und Helmholtzstraße aufgehoben

Am Mittwochmorgen kommt es zu einer Störung auf der Strecke der S23. (Archivfoto). Foto: dpa/Vogel

Bonn Am Mittwoch war der Bahnverkehr auf der Strecke der S23 vorübergehend gestört. Dort hatte es einen technischen Defekt an einem Zug gegeben.

Am Mittwochmorgen hat es gegen 8.50 Uhr einen technischen Defekt an einem Zug der Linie S23 gegeben. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sei der Bahnverkehr zwischen der Haltestelle Bonn-Endenich Nord in Richtung Bonn Helmholtzstraße vorübergehend gestört gewesen.