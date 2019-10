Einsatz in der Innenstadt : Bonner Stadthaus nach Brand für mehrere Stunden evakuiert

Foto: Matthias Kehrein Derzeit gibt es einen Feuerwehreinsatz am Bonner Stadthaus. (Symbolfoto).

Bonn Aufgrund eines Feuers ist am Donnerstagvormittag das Stadthaus in Bonn evakuiert worden. In einem Archivraum im Untergeschoss hatte es gebrannt. Das Gebäude durfte stundenlang nicht betreten werden.

Für mehrere Stunden war am Donnerstag die Feuerwehr im Stadthaus in Bonn im Einsatz. Wie ein Pressesprecher vor Ort mitteilt, habe am Vormittag die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert.

Grund für den Einsatz war ein Brand in einem Archivraum im dritten Untergeschoss des Gebäudes. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, gegen 11.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Der Einsatz zog sich jedoch noch über mehrere Stunden hin. Grund waren Lüftungsmaßnahmen, die „sehr aufwendig“ waren, schreibt die Feuerwehr auf Twitter. Gegen 14.15 Uhr konnte das Stadthaus nach Angaben der Stadt wieder betreten werden, rund eine halbe Stunde später konnte die Feuerwehr alle Maßnahmen abschließen und den Einsatz beenden.