Leerer Koloss im Bundesviertel : Ratsmehrheit steht: Bonn soll Landesbehördenhaus kaufen

Das frühere Landesbehördenhaus an der Friedrich-Ebert-Allee steht seit vielen Jahren leer und ist mit Schadstoffen belastet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Gegen den Willen der Stadtverwaltung beschließt der Wirtschaftsausschuss, dass Bonn dem Land das Kaufinteresse für das Landesbehördenhaus erklären soll. Die Politiker wollen die Entwicklung auf dem riesigen Areal in der Hand behalten.

Die Ratsmehrheit will, dass die Stadt das verwaiste Ex-Landesbehördenhaus kauft. Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung hat der Wirtschaftsausschuss am Dienstagabend für einen Antrag der Koalition gestimmt, dem Land NRW das Kaufinteresse zu bekunden. CDU, Grüne und FDP begründeten den Schritt damit, den Einfluss der Kommune auf dem großen Areal an der Friedrich-Ebert-Allee zu erhalten.