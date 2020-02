Gesundheitsamt richtet Hotline ein : Stadt bereitet sich auf Corona-Erkrankte in Bonn vor

Stadt bereitet sich auf Corona-Erkrankte in Bonn vor

Bonn In der Bundesstadt Bonn gibt es bisher noch keinen Verdacht oder bestätigten Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus. Das Gesundheitsamt hat aufgrund einer wachsenden Zahl von Anfragen eine Hotline eingerichtet.

Nachdem die ersten Corona-Todesfälle auch aus Italien bekannt wurden, wächst auch hierzulande die Angst vor Ansteckung. Die Stadt Bonn sieht sich allerdings grundsätzlich auf die Versorgung von Infektionspatienten gut vorbereitet, hieße es am Dienstag auf einer eiligst anberaumten Pressekonferenz im Stadthaus, an der auch Polizei und Feuerwehr vertreten waren.

Das betreffe alle schweren Infektionserkrankungen, zu denen auch das Grippevirus sowie die Noro- und Rotaviren zählten, sagte Susanne Engels, stellvertretende Leiterin des städtischen Gesundheitsamts. Bisher gebe es in Bonn keinen einzigen Verdachtsfall noch einen bestätigten Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit allen Krankenhäusern , Arztpraxen und dem Rettungsdienst. Zudem tausche man sich regelmäßig mit dem Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Robert-Koch-Institut in Berlin aus.