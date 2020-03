Marode Schwimmhallen in Bonn : Sridharan will Bäder-Beschluss noch vor der Wahl

Bonn Seit November gibt es ein Bürgergutachten zur Zukunft der Bonner Schwimmanlagen. Was die Stadtverwaltung auf dieser Grundlage vorschlägt, soll im Mai zum ersten Mal Thema im Rat werden.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan strebt eine Entscheidung über die Bonner Bäderlandschaft noch vor den Kommunalwahlen im September an. Die Stadtverwaltung werde dem Rat für die Sitzung am 7. Mai eine Vorlage zum Bürgerbädergutachten präsentieren. Vorher soll eine Sondersitzung des Sportausschusses stattfinden, die allerdings noch nicht terminiert ist. „Die Behandlung des Themas am 7. Mai sehen wir als erste Lesung an, das Thema geht dann in einem geregelten Verfahren in die Fachausschüsse und die Bezirksvertretungen“, erklärte Sridharan am Donnerstag. „Ziel ist, in der Ratssitzung am 18. Juni einen Beschluss zu fassen.“