Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn : Fahrer soll SWB Epilepsie-Erkrankung verschwiegen haben

An der Haltestelle Adelheidisstraße wurde die Bahn gestoppt. Foto: Alf Kaufmann

Bonn Der Fahrer, der während einer Fahrt der Linie 66 Ende Dezember ohnmächtig geworden war, wird nicht mehr eingesetzt. Er soll den Stadtwerken Bonn verschwiegen haben, dass er unter Epilepsie leidet.

Nach der Geisterfahrt der Linie 66 Ende Dezember haben die Stadtwerke Bonn (SWB) den Fahrer, der in der Bahn ohnmächtig geworden war, vom Dienst abgezogen. „Er wird von uns nicht mehr eingesetzt“, sagt SWB-Sprecherin Veronika John. Ihm fehlten „zukünftig die persönlichen Voraussetzungen“, um als Fahrer tätig zu sein. Details könne man mit Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz nicht nennen. Nach GA-Informationen soll der 47-Jährige erst seit Herbst eingesetzt worden sein und den SWB verschwiegen haben, dass er unter Epilepsie leidet.

Wie berichtet, war die Stadtbahn nach dem medizinischen Notfall des Fahrers führerlos an acht Haltestellen vorbei gefahren, bevor Fahrgäste die Tür zur Fahrerkabine aufbrachen und die Bahn an der Haltestelle Adelheidisstraße stoppten. Die Polizei hat ihre Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen und die Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft übergeben.