Bädergutachten in Bonn : Bonner Schwimmbäder sollen alle erhalten bleiben

Das Frankenbad soll, so der Wunsch des Bürgergutachtens, saniert oder neu gebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach ihren Sitzungen hinter verschlossenen Türen haben 92 zufällig ausgewählte Bonner das Bädergutachten der Stadt vorgestellt. Mit diesem müssen sich nun Verwaltung und Politik auseinandersetzen.

Es liegt nun vor, das Bädergutachten, dessen Inhalte 92 zufällig ausgewählte Bonner an acht Tagen im September erarbeitet haben. Am Donnerstagabend übergaben Teilnehmer dieser Planungszellen es im Beueler Brückenforum an Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der sich für den Einsatz bedankte, den die Stadt mit einer Aufwandsentschädigung honoriert.

Sridharan betonte, Verwaltung und Politik würden sich nun intensiv mit dem ausführlichen Gutachten auseinandersetzen: „Wir erhoffen uns davon, die Bäder für unsere Stadt so gestalten zu können, dass Schwimmen, Baden und mehr in ihnen auf viele Jahre hinaus Freude und Spaßen machen“, so Sridharan.

Die Kernbotschaften: Die Planungszellen beschäftigten sich in verschiedenen Gruppen mit der Materie, besichtigten Bestandsbäder und befragten rund 30 Experten zu Hintergründen. Die Stadt hatte nach politischem Mehrheitsbeschluss die Gesellschaft für Bürgergutachten aus München mit dem Beteiligungsverfahren beauftragt, die in der Sache mit dem Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung der Bergischen Universität Wuppertal zusammenarbeitete.

Das nun vorgelegte Gutachten fasst die Erkenntnisse mit den meisten Schnittmengen zusammen: Besonders wichtig war den Bürgergutachtern der Erhalt dezentraler Bäder, die für alle erreichbar sind. Dafür seien besonders bestehende Standorte geeignet. Alle Freibäder sollten erhalten bleiben, ein Hallenbad pro Stadtbezirk „mit Spezialisierung auf unterschiedliche Nutzergruppen“ sei wünschenswert.

Hardtberg könnte besonders Familien ansprechen (mit einer Modernisierung zum Spaßbad), Beueler Bütt das Schul- und Vereinsschwimmen im Schwerpunkt übernehmen, der Bonner Stadtbezirk als Sport- und Wettkampfstätte dienen und Bad Godesberg sich auf Gesundheit und Fitness spezialisieren.

Wünschenswert wäre beispielsweise eine attraktivere Ausstattung mit Wasserfall, Rutschen oder Wellness, der grundsätzliche Einbau moderner Technik und Öffnungszeiten, die auch das Abendschwimmen bis 22 Uhr nach der Arbeit ermöglichten. Bei den wesentlichen Leitlinien der städtischen Bäderlandschaft sollten zudem die Erhöhung der Wasserfläche sowie auch bezahlbare Preise gehören. Zur Standardausstattung eines Hallenbads sollten ein 25-Meter-Becken, ein Mehrzweck- und ein Lehrbecken sowie ein Kleinkindbereich, ein barrierefreie Zugang und ein Sprungturm gehören.

Konkrete Vorschläge für die Bestandsbäder: Aus dem Bädergutachten geht hervor, dass der Stadtbezirk Bad Godesberg ein eigenes Hallenbad braucht. Es könnte am alten Standort (Kurfürstenbad) oder an der Rigal’schen Wiese als Neubau entstehen und die vorhandene Heilquelle thematisch aufgreifen. Die Standortfrage könnte ein Bürgerentscheid klären. Den Standort auf dem Parkplatz an der Wiese hatte bereits vor Beginn der Bürgerbeteiligung der OB öffentlich ins Gespräch gebracht.

Die Sanierung des Hardtbergbads (dem bislang einzigen Bonner Kombibad) sollte zeitnah erfolgen, sodass im Anschluss das Bad möglichst im Sommer 2022 wieder in Betrieb gehen kann.Für den Stadtbezirk Beuel lautet die Idee: Sanierung oder Modernisierung der Beueler Bütt an selber Stelle oder ein Kombibad am Standort des Ennertbads, was folglich eine Aufgabe der Beueler Bütt zur Folge hätte.

Das unter Denkmalschutz stehende Frankenbad, heißt es weiter in der Analyse, sei als „Zentralbad“ für den Bonner Stadtbezirk zu erhalten – entweder saniert oder als Neubau an selber Stelle. Bei einem Erhalt des Frankenbads könnte auf dem Platz davor und durch eine Überdachung des Innenhofs Raum für Kulturveranstaltungen entstehen.

Weitere Anregungen: Aus der Analyse der Planungszellen geht hervor, dass ein (zusätzliches) Sportbad in Dottendorf denkbar wäre, weil dort ohnehin die Sportanlagen im Wasserland bestünden. An dieser Stelle sollte der von Sridharan vorgeschlagene und der Ratsmehrheit beschlossene Neubau eines Kombibades durch die Stadtwerke entstehen, der allerdings durch einen Bürgerentscheid gestoppt wurde.

Was die Finanzierung anbelangt, so wäre ein Neubau dann zu bevorzugen, wenn er inklusive Betriebskosten (also unter Einbeziehung der Energieeffizienz) für die errechnete Lebensdauer günstiger wäre als der Bestandsbau. Das funktioniere nur, sofern zuverlässige Angaben zur alten Bausubstanz möglich sind. Um die längeren Öffnungszeiten zu ermöglichen, müsste die Stadt ihre Bemühungen verstärken, Personal zu finden, und mehr in die eigene Ausbildung investieren.

Die nächsten Schritte: Das Bürgergutachten wird nun in die politischen Gremien eingebracht. Dort wird über die Inhalte zu debattieren sein. Stets klar war, dass dieses Gutachten nicht verbindlich ist und letztlich eine Mehrheit im Stadtrat die Entscheidung darüber zu treffen hat, wie die künftige Bäderlandschaft aussehen soll.