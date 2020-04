Festnahme : Räuber bedrohte jungen Mann in Bonn mit Messer

Räuber bedrohte jungen Mann in Bonn mit Messer

Am Montag wurde ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht.

Bonn Am Montagabend hat ein Räuber einen jungen Mann in der Bonner Nordstadt bedroht und ihm eine Tasche gestohlen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Am späten Montagabend wurde ein 19-Jähriger gegen 23.30 Uhr in der Bonner Nordstadt von einem ihm unbekannten Mann attackiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der junge Mann im Bereich der Weiherstraße und Maxstraße unterwegs gewesen, als der Räuber auf ihn zulief und ihm eine Umhängetasche mit Bargeld und persönlichen Gegenständen entriss.