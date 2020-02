250.000 Narren feierten im Straßenkarneval : Polizei in Bonn zieht positive Bilanz an Rosenmontag

Polizei in Bonn zieht positive Bilanz an Rosenmontag

Bonn Die Bonner Polizei hat am Abend des Rosenmontags eine positive Bilanz gezogen. Allerdings verletzt ein Unbekannter einen Polizisten mit einer Flasche. Die Rettungskräfte hatten weniger zu tun als im letzten Jahr.

Sichtlich geschafft, aber mit zufriedenen Mienen zogen am Abend des Rosenmontags Polizei, Feuerwehr, Stadt Bonn und der Festausschuss Bonner Karneval eine positive Bilanz: Obwohl der größte Zoch aller Zeiten durch die City gezogen war und nach Schätzung von Zugleiter Axel Wolf rund 250.000 Narren die Straßen säumten, hatten die Einsatzkräfte weniger zu tun als im Vorjahr. Als außergewöhnlich bezeichnete Wolf lediglich die Panne mit dem Prinzenwagen, der in der Altstadt gegen einen Baum gestoßen war. Ein Flügel am Fahrzeug brach ab.