Fahndung nach Tatverdächtigem : Polizei sucht nach mutmaßlichem Exhibitionisten

Bonn Die Bonner Polizei sucht nach einen mutmaßlichen Exhibitionisten. Er soll in einem Bus masturbiert haben.

Derzeit wird ein mutmaßlicher Exhibitionist von der Bonner Polizei gesucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Verdächtige am 7. Dezember 2019 während der Fahrt mit einem Bus der Linie 606 masturbiert haben.

Der Mann sei am am Hauptbahnhof in Bonn eingestiegen und habe sich einer jungen Frau gegenüber gesetzt. Nach der Handlung und einer „kurzen verbalen Auseinandersetzung“ sei er an der Haltestelle Rathaus/Hardtberg ausgestiegen.