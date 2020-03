Einsatz in der Marktgarage : Polizei nimmt mutmaßlichen Autoknacker fest

In der Bonner Innenstadt hat die Polizei einen mutmaßlichen Autoknacker festgenommen. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in der Bonner Innenstadt einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher festgenommen. Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz war vorher zwei Zeugen in der Marktgarage aufgefallen.



In der Bonner Innenstadt konnte am Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Auto-Aufbrecher festgenommen werden. Wie die Polizei angab, fiel der Verdächtige gegen 15.50 Uhr in der Marktgarage zwei Einsatzkräften der Bundespolizei auf, die privat unterwegs waren. Er saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, wirkte nach Angaben der Zeugen nervös und duckte sich immer wieder, um offenbar nicht gesehen zu werden. Als die Beamten den Mann ansprachen, stellten sie fest, dass an dem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen war und wählten den Notruf.