Mit Phantombild : Bonner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Supermarkt-Räuber

Wer kennt diesen Mann? Hinweise an die Polizei unter 0228/150.

Bonn Die Bonner Polizei fahndet aktuell mit einem Phantombild nach einem Mann, der versucht haben soll, im August einen Supermarkt in Bonn-Lannesdorf zu überfallen. Der Unbekannte soll eine Waffe mit sich getragen haben.

