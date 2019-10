Vorfälle in Bonn : Polizei ermittelt nach Schlägereien in der Altstadt

Bonn Nach Schlägereien in der Bonner Altstadt gehen die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen weiter. Die Beteiligten äußern sich bislang nicht zu den Vorfällen. Die Polizei zeigt dagegen Präsenz in der Altstadt.

Innerhalb kurzer Zeit haben am Montagabend Passanten mehrfach den Notruf gewählt, weil sie Schlägereien in der Bonner Altstadt beobachtet hatten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, konnte die Hintergründe bislang aber nicht aufklären. "Die mutmaßlich Beteiligten äußern sich nicht zu den Fällen", sagt Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Anfrage. Einige von ihnen seien der Polizei zuvor schon in anderen Situationen aufgefallen.