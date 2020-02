250.000 Narren feierten in Bonn : Polizei ermittelt nach möglichem Sexualdelikt an Rosenmontag

Polizei ermittelt nach möglichem Sexualdelikt an Rosenmontag

250.000 Narren feierten in Bonn

Bonn Die Bonner Polizei hat am Abend des Rosenmontags die Ermittlungen zu einem möglichen Sexualdelikt aufgenommen. Trotzdem zogen die Einsatzkräfte eine überwiegend positive Bilanz.

Sichtlich geschafft, aber mit zufriedenen Mienen zogen am Abend des Rosenmontags Polizei, Feuerwehr, Stadt Bonn und der Festausschuss Bonner Karneval eine überwiegend positive Bilanz: Obwohl der größte Zoch aller Zeiten durch die City gezogen war und nach Schätzung von Zugleiter Axel Wolf rund 250.000 Narren die Straßen säumten, hatten die Einsatzkräfte weniger zu tun als im Vorjahr.

Um 22.30 Uhr alarmierte ein Passant in der Adolfstraße die Polizei. Eine 19-Jährige hatte sich ihm anvertraut, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Bis zum späten Montagabend stellten die Polizisten insgesamt 21 Strafanzeigen, darunter zehn Anzeigen wegen Körperverletzung. Zudem wurde ein 36-Jähriger vorläufig festgenommen, der gegen 14 Uhr an der Maxstraße bei einem Drogendeal beobachtet wurde. Der Zivilfahnder stellte mutmaßlich 35 Einheiten Kokain sicher.

In einem Fall wurde ein Polizist verletzt, als ein bislang Unbekannter eine Flasche gegen sein Bein geworfen hatte. In einem anderen Fall verletzte eine betrunkene 15-Jährige einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit einem Fußtritt am Auge. Das Mädchen muss mit einer Anzeige rechnen.